Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı kişilere operasyon

Adana'da, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı oldukları ileri sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

11.06.2020 09:55 | Son Güncelleme: 11.06.2020 10:48
Adana'da, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı oldukları ileri sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı kişilere yönelik çalışma başlattı.
Kent merkezinde belirlenen adreslere özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenleyen ekipler, 6 kişiyi gözaltına aldı.
Baskınlar sırasında polis, sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem alırken, bazı adreslerde de arama yaptı.
Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünden sonra şüpheliler emniyete götürüldü. Suriye’deki terör gruplarıyla bağlantılı kişilere operasyon

Kaynak: AA

Etiketler: Suriye, Adana, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu Haber
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor Haber
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny’s 3 bin kişiyi işten çıkaracak Haber
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye’nin en zehirli yılan türü saldırdı Haber
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü Haber
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Emre Kınay, ’Saat 12’yi geçti niye hala mekandasınız?’ diyen muhabire küfür ve hakaret etti Haber
Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti
Cemal Can ve Ardahan’ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı’yı hayal kırıklığına uğrattı Haber
Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı
Belçika’daki ırkçılık protestolarında Sultan Abdülmecid’in mücevherlerini çalan 2. Leopold’da öfke büyüyor Haber
Belçika'daki ırkçılık protestolarında Sultan Abdülmecid'in mücevherlerini çalan 2. Leopold'da öfke büyüyor
Haberler››Güncel››Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı kişilere operasyon - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:57: Türk Kızılay 152 yaşında - Haber 10:57: ORDU Şiddetli rüzgar, fındık bahçelerini vurdu - Haber 10:57: Birilerinin "süper kahramanı" olmak için en ideal gün: "Dünya Superman Günü" - Haber 10:56: Ordu'da şiddetli rüzgar, fındık bahçelerini vurdu - Haber 10:56: Talas'ta bina görevlilerine ilk yardım eğitimi - Haber 10:11: Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunan güçleri, geçilen anons sonrası korkup geri adım attı - Haber 09:05: Gelin arabasından bahşiş almak isteyen çocuklar canlarını hiçe saydılar - Haber 08:44: Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu - Magazin 08:25: Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır? - Haber