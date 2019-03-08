Suriye'deki Tutuklu Kadın ve Çocuklar İçin Destek Çağrısı

Vicdan Hareketi, Suriye
hapishanelerindeki kadın ve çocuklar için Van
'da destek çağrısında bulundu.
Vicdan Hareketi üyeleri, "Suriye'deki mahpus kadınlar ve çocukların özgürlüğü için buluşuyoruz" sloganıyla Van Dabbaoğlu Parkı'nda bir araya geldi. Ellerini yazma ve eşarplarla bağlayan kadın ve çocuklar, Suriye hapishanelerindeki kadın ve çocukların özgürlüklerine kavuşmaları için çağrı yaptı.
Grup adına açıklama yapan Vicdan Hareketi üyesi Yıldız Doğan, Dünya Kadınlar Günü
'nde bombaların altındaki Suriye dahil 110 ülkede meydanlarda olduklarını vurguladı.
"Buradan Suriye hapishanelerinde acı içinde özgürlük bekleyenleri ve meydanları doldurarak onlar için vicdanları ayağa kaldıranları selamlıyoruz" diyen Doğan, şunları kaydetti:
"Bizler, dünyanın birçok ülkesinden gelen insanlar olarak hukuksuzca tutulan, cinsel saldırıya ve işkenceye maruz kalan Suriyeli kadınların özgürlüğü için sesimizi yükseltiyoruz. Kadınlar olarak isyan ediyoruz. Tecavüzün, savaşlarda kadınlara yönelik işkencenin ve her türlü zulmün silah olarak kullanılmasına isyan ediyoruz. Bu kirli savaşlara isyan ediyoruz. Çocukların çırpınarak ölmesine isyan ediyoruz. Hapislerde tutulan mazlum her kadın insanlığın geleceğine dair umudumuzu biraz daha kaybettiriyor. İnsanlığımızdan utanıyoruz. İnsanlığımızı kaybediyoruz. Suriye rejimine ve ortaklarına sesleniyoruz. Hemen, şimdi tecavüzü savaş silahı olarak kullanmayı bırakın. Hemen, şimdi kadınlara acımasızca yapılan işkenceyi durdurun. Hemen, şimdi tüm Suriyeli kız kardeşlerimizi serbest bırakın. Bırakın evlerine dönsünler, ailelerine kavuşsunlar."
Doğan, daha sonra herkesi başlattıkları imza kampanyasına destek vermeye davet etti.
Van, Suriye, Güncel
Kaynak: AA