Suriye'deki Tutuklu Kadın ve Çocuklar İçin Destek Çağrısı

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İZMİR/DENİZLİ/UŞAK/ İzmir, Denizli, Uşak ve Manisa'da, Suriye'de rejime ait cezaevlerindeki kadın ve çocukların özgürlüğüne kavuşması için destek çağrısında bulunuldu.Vicdan Hareketi'nce düzenlenen etkinlikte İzmir Yalı Camisi'nde kılınan cuma namazı sonrasında bir araya gelen vatandaşlar, taşıdıkları dövizler ve attıkları sloganlarla Suriye'deki hapishanelerinde işkence gören kadınların serbest bırakılmasını istedi.Grup adına basın açıklaması yapan Halit Çelik, Suriye'de Esed rejiminin yaşattığı insanlık dramının boyutunun her geçen gün arttığını, bu vahşeti dünyanın boş gözlerle seyrettiğini ifade etti.Çelik, "Şehirler tanklarla, füzelerle, ağır silahlarla bombalanırken savunmasız siviller vahşice katlediliyor. Suriyeli kardeşlerimizin maruz kaldığı bu sistematik vahşetin bir an önce son bulmasını diliyoruz. Suriye'deki hapishanelerde kadınlar işkence görüyor. Bu vahşetten hepimiz sorumluyuz. Sesimizi gür bir şekilde daha da yükseltmeliyiz." diye konuştu.Basın açıklamasının ardından 1 dakikalık sessiz oturma eylemi yapan kadınlar, ellerini tülbentlerle bağladı.Grup, daha sonra dağıldı.DenizliDenizli 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda, Suriye'deki hapishanelerinde özgürlük bekleyen kadın ve çocukların sesini tüm dünyaya duyurmak amacıyla vatandaşlar bir araya geldi.İnsani Yardım Vakfı (İHH) Denizli Şube Başkan Yardımcısı Ali Durmuş, yaptığı basın açıklamasında, Batı'nın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarken "üç maymunu oynayarak" Suriye'deki hapishanelerde kadınlara uygulanan işkence ve tecavüzleri görmezden geldiğini belirtti.Durmuş, 417'si kız çocuğu olmak üzere 7 binin üzerindeki kadının halen bu vahşeti yaşadığını ifade etti.UşakUşak'ta ise Ulu Cami önünde Kardeşlik Platformu öncülüğünde basın açıklaması yapıldı.Sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin bulunduğu açıklamada, katılımcılar Suriye'deki hapishanelerde özgürlük bekleyen kadın ve çocukların fotoğraflarını taşıdı.Grup adına basın açıklaması okuyan Genç İHH Uşak Üniversitesi Teşkilat Başkanı Ahmet Salih Işıktaş, Suriye'de yaşanan insanlık suçlarına dünya ülkelerinin tepkisiz kaldığını söyledi, Suriye zindanlarında son kadın ve çocuk özgür kalıncaya kadar seslerini duyuracaklarını söyledi.Kalabalık açıklamanın ardından dağıldı.ManisaManisa Sivil Dayanışma Platformu da cuma namazının ardından Hatuniye Camisi'nin avlusunda, Suriye'deki cezaevlerinde bulunan kadın ve çocukların durumuna tepki gösterdi.Platform adına basın açıklamasını okuyan İHH Manisa Kadın Kolları Başkanı Kübra Çakaloğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bombaların altındaki Suriye dahil 110 ülkede Suriyeli mahpus kadınlar için meydanlara çıktıklarını belirterek, "Bizler, dünyanın birçok ülkesinden gelen insanlar olarak, hukuksuzca tutulan, cinsel saldırıya ve işkenceye maruz kalan Suriyeli kadınların özgürlüğü için sesimizi yükseltiyoruz." dedi.