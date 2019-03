Suriye'deki Tutuklu Kadın ve Çocuklar İçin Destek Çağrısı

Kaynak: AA

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Antakya Temsilciliği, Suriye hapishanelerindeki kadın ve çocuklar için destek çağrısında bulundu.İHH Antakya Temsilcisi İsmail Dökmeci, vicdan hareketinin tüm çocuklar yaşasın diye dili, inancı, ırkı fark etmeksizin tüm kadınlar korunsun diye oluşmuş uluslararası bir inisiyatif olduğunu söyledi.Vicdan hareketinin insan hayatını korumayı hedefleyen ve herkes için onurlu bir yaşam isteyen merhamet hareketi olduğunu söyleyen Dökmeci, şunları kaydetti:"Hapislerde tutulan mazlum her kadın insanlığın geleceğine dair umudumuzu biraz daha kaybettiriyor. İnsanlığımızdan utanıyoruz. İnsanlığımızı kaybediyoruz. Suriye savaşı sırasında sayısız savaş suçu işlendi. Uluslararası sözleşmeleri etkili olarak uygulaması gereken devletler, uluslararası yargı mekanizmaları ve uluslararası toplumun bütün bileşenleri sivil insanların, kadın ve çocukların korunmasından sorumludur. Kadınlar ve çocuklar korunmalı, hiçbir şekilde esir tutulmamalı, taraflarca herhangi bir şekilde pazarlık konusu ve unsuru yapılmamalıdır. İnsan hayatının ve onurunun korunması temel prensiptir. Bu prensibin ve sorumlulukların yerine getirilmesi ancak insanlık vicdanının harekete geçmesiyle mümkün olabilecektir."Dünyanın her yerinden vicdanların sesi olarak, şehirlerin meydanlarından Suriye'ye seslendiklerini ifade eden Dökmeci, "Suriye rejimine ve ortaklarına sesleniyoruz. Hemen, şimdi tecavüzü savaş silahı olarak kullanmayı bırakın. Hemen, şimdi kadınlara acımasızca yapılan işkenceyi durdurun. Hemen, şimdi tüm Suriyeli kız kardeşlerimizi serbest bırakın. Bırakın evlerine dönsünler, bırakın ailelerine kavuşsunlar. Yeryüzünün dört bir yanındaki insanlık ailesinin her bir ferdini merhamete çağırıyoruz." diye konuştu.