Suriye'deki Tutuklu Kadın ve Çocuklar İçin Destek Çağrısı

Kaynak: AA

Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Kütahya, Bilecik ve Yalova'da Vicdan Hareketi'ne destek veren sivil toplum kuruluşları (STK), Suriye'de Esed rejimi tarafından tutuklanan kadın ve çocukların serbest bırakılması çağrısında bulundu.Bursa'da, Orhan Gazi Parkı'nda toplanan grup adına basın açıklaması, Bursa İHH İnsani Yardım Derneği Kadın Kollarından İmran Tezcan tarafından okundu.Dünya Kadınlar Günü'nde, bombalar altındaki Suriye dahil 110 ülkede meydanlarda olduklarını belirten Tezcan, "Bunca acıya, bu kadar ölüm ve zulme artık yeter diyoruz. Suriye rejiminin hapishanelerindeki cesur ve onurlu kadınlara sesleniyoruz: Sesimizin size ulaştığını biliyoruz. Buradayız ve özgürlüğünüz için bütün gücümüzle kadın erkek hep beraber çalışıyoruz. Pes etmeyeceğiz. Sizden asla vazgeçmeyeceğiz." dedi.EskişehirİHH Eskişehir İnsani Yardım Vakfı Kadın Kolları Başkanı Fatma Kahraman, Çarşı Camisi önünde yaptığı açıklamada, bugün dünyanın dört bir yanında Suriyeli mahpus kadınlar için meydanlarda olduklarını anlattı.Kahraman, "Buradan Suriye hapishanelerinde acı içinde özgürlük bekleyenleri ve meydanları doldurarak onlar için vicdanları ayağa kaldıranları selamlıyoruz. Biliyoruz ki mazlumlar ve ezilenler için vicdanın haykırışından daha güçlü bir imkan yok." ifadelerini kullandı.ÇanakkaleÇanakkale'deki etkinlikte konuşan Gülsüm Dokuz, seslerini duyan herkesi bu hareketi desteklemeye, karar alıcı kişi ve kurumlara mektuplar göndermeye, web sitelerindeki imza kampanyasına katılmaya çağırdı.Basın açıklamasına Memur-Sen, Eğitim Bir-Sen ve İHH temsilcileri ile çok sayıda sendika üyesi katıldı.KütahyaİHH Kütahya İnsani Yardım Derneği Kadın Kolları Başkanı Filiz Tavukçu da Ulu Cami önünde düzenlenen etkinlikte, Suriye'de hukuksuzca tutulan, cinsel saldırıya ve işkenceye maruz kalan Suriyeli kadınların özgürlüğü için seslerini yükselttiklerini vurguladı.Savaşlarda kadınlara yönelik işkencenin ve her türlü zulmün silah olarak kullanılmasına isyan ettiklerini dile getiren Tavukçu, şunları kaydetti:"Dünyanın her yerinden vicdanların sesi olarak, şehirlerin meydanlarından Suriye'ye sesleniyoruz. Suriye rejimine ve ortaklarına sesleniyoruz: Hemen şimdi tecavüzü savaş silahı olarak kullanmayı bırakın. Kadınlara acımasızca yapılan işkenceyi durdurun, tüm Suriyeli kız kardeşlerimizi serbest bırakın. Bırakın evlerine dönsünler, bırakın ailelerine kavuşsunlar. Suriye zindanlarındaki son kadın ve çocuk özgür oluncaya dek ayaktayız."Eyleme, AK Parti Kütahya milletvekilleri İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Tarım Kredi Yem AŞ Genel Müdürü Hasan Fehmi Kinay, dernek üyeleri, siyasi parti ve STK üyeleri ile vatandaşlar destek verdi.BilecikBilecik Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan grup adına konuşan Bilecik Genç İHH Üniversite Sorumlusu Sümeyye Dalgıç, geçen yıl 8 Mart'ta dünyanın dört bir yanından kadınlar olarak başlattıkları "Vicdan Konvoyu" ile 10 binin üzerinde kadının Suriye sınırına gittiğini hatırlattı.Dalgıç, bu yıl ise dünyanın tüm meydanlarında kadın erkek bir arada olduklarını kaydederek, "Bizler, dünyanın birçok ülkesinden gelen insanlar olarak, hukuksuzca tutulan, cinsel saldırıya ve işkenceye maruz kalan Suriyeli kadınların özgürlüğü için sesimizi yükseltiyoruz. Kadınlar olarak isyan ediyoruz. Tecavüzün, savaşlarda kadınlara yönelik işkencenin ve her türlü zulmün silah olarak kullanılmasına isyan ediyoruz. Bu kirli savaşlara isyan ediyoruz. Çocukların çırpınarak ölmesine isyan ediyoruz." diye konuştu.YalovaYalova'daki Cevdet Aydın Parkı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Gülfidan Aydemir, "Hapislerde tutulan mazlum her kadın, insanlığın geleceğine dair umudumuzu biraz daha kaybettiriyor. İnsanlığımızdan utanıyoruz. İnsanlığımızı kaybediyoruz." açıklamasında bulundu.Suriye'de sayısız savaş suçu işlendiğine dikkati çeken Aydemir, uluslararası sözleşmeleri etkili olarak uygulaması gereken devletler, yargı mekanizmaları ve uluslararası toplumun bütün bileşenlerinin, sivillerin, kadın ve çocukların korunmasından sorumlu olduğuna işaret etti.Aydemir, kadınlar ve çocukların korunması, hiçbir şekilde esir tutulmaması, taraflarca herhangi bir şekilde pazarlık konusu ve unsuru yapılmaması gerektiğini sözlerine ekledi.