Suriye'deki Tutuklu Kadın ve Çocuklar İçin Destek Çağrısı

Vicdan Hareketi üyeleri, Burdur
'da Suriye
hapishanelerindeki kadın ve çocuklar için destek çağrısında bulundu. Cumhuriyet Meydanı
'nda toplanan grup adına konuşan Eğitim Bir Sen
Kadın Komisyonu Başkanı Ayşe Çevikel Sevinç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
'nde bombaların altındaki Suriye dahil 110 ülkede, dünyanın dört bir yanındaki kadınlar için meydanlarda oldukları söyledi.
Sevinç, Vicdan Hareketi'nin tüm kadınlar korunsun diye oluşmuş uluslararası bir inisiyatif olduğunu belirterek "Vicdan Hareketi herkes için onurlu bir yaşam isteyen bir merhamet hareketidir." dedi.
"Bu kirli savaşlara isyan ediyoruz"
Dünyanın tüm meydanlarında kadın erkek bir arada olduklarına vurgu yapan Sevinç, şunları kaydetti:
"Savaşlarda kadınlara yönelik işkencenin ve her türlü zulmün silah olarak kullanılmasına isyan ediyoruz. Bu kirli savaşlara isyan ediyoruz. Çocukların çırpınarak ölmesine isyan ediyoruz. Hapislerde tutulan mazlum her kadın, insanlığın geleceğine dair umudumuzu biraz daha kaybettiriyor. İnsanlığımızdan utanıyoruz. İnsanlığımızı kaybediyoruz. Hemen yanı başımızdaki Suriye savaşı sırasında sayısız savaş suçu işlendi. Uluslararası sözleşmeleri etkili olarak uygulaması gereken devletler, uluslararası yargı mekanizmaları ve uluslararası toplumun bütün bileşenleri sivil insanların, kadın ve çocukların korunmasından sorumludur. Kadınlar ve çocuklar korunmalı, hiçbir şekilde esir tutulmamalı, taraflarca herhangi bir şekilde pazarlık konusu ve unsuru yapılmamalıdır. İnsan hayatının ve onurunun korunması temel prensiptir. Bu prensibin ve sorumlulukların yerine getirilmesi ancak İnsanlık vicdanının harekete geçmesiyle mümkün olabilecektir."
Grup, edilen duanın ardından dağıldı, öte yandan programda katılımcılara İHH
İnsani Yardım Derneğince lokma dağıtıldı.
Burdur, Suriye, Güncel
Kaynak: AA