Suriye'deki Tutuklu Kadın ve Çocuklar İçin Destek Çağrısı

Elazığ
'da Vicdan Hareketi üyeleri, Suriye
hapishanelerindeki kadın ve çocukların özgürlüklerine kavuşturulması için çağrıda bulundu.
Kentteki bazı sivil toplum kuruluşları öncülüğünde öğretmenevi önünde bir araya gelen kadınlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla sloganlar atarak kadın ve çocukların Suriye'deki hapishanelerde tutulmasını protesto etti.
Grup adına konuşan Elazığ İHH
İnsani Yardım Derneği Kadın Kolları Sorumlusu Nevin Ertay, Vicdan Hareketi'nin dini, dili, inancı, ırkı fark etmeksizin dünyadaki tüm mazlum çocukların ve kadınların korunması için oluşmuş uluslararası bir inisiyatif olduğunu belirtti.
Suriye'de kadınların hapishanelerde tutulması ve çeşitli işkencelere maruz kalmasının, insanlığın geleceğine dair umutların kaybolmasına neden olduğunu vurgulayan Ertay, şöyle konuştu:
"Suriye savaşı sırasında sayısız savaş suçu işlendi. Uluslararası sözleşmeleri etkili olarak uygulaması gereken devletler, yargı mekanizmaları ve uluslararası toplumun bütün bileşenleri, sivil insanların, kadın ve çocukların korunmasından sorumludur. Kadınlar ve çocuklar korunmalı, hiçbir şekilde esir tutulmamalıdır. Taraflarca herhangi bir şekilde pazarlık konusu ve unsuru yapılmamalıdır. İnsan hayatının ve onurunun korunması temel prensiptir. Bu prensibin ve sorumlulukların yerine getirilmesi ancak insanlık vicdanının harekete geçmesiyle mümkün olabilir."
Ertay, Suriye zindanlarında son kadın ve çocuk özgür oluncaya kadar seslerini duyurmaya devam edeceklerini aktararak, " Birleşmiş Milletler
, İslam İşbirliği Teşkilatı
gibi tüm uluslararası organizasyonlara, bu savaşın bir parçası olan bütün devletlere, uluslararası insan hakları örgütlerine, insani yardım teşkilatlarına sesleniyoruz. Haydi tüm imkanlarınızı seferber ediniz. Masum
bir insana özgürlüğünü vermek yeryüzündeki en kıymetli insani yardımdır." ifadelerini kullandı.
Elazığ, Suriye, Güncel
Kaynak: AA