01.07.2019 14:06
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Suriye'deki yangınlar Kilis'te paniğe neden oldu

Suriye

Suriye'deki yangınlar Kilis'te paniğe neden olduKİLİS - Suriye'de 5 ayrı noktada başlayan yangınlar, Kilis kent merkezinden görünmesi nedeniyle vatandaşları paniğe sevk etti.

Suriye 'deki yangınlar Kilis 'te paniğe neden oldu
KİLİS - Suriye'de 5 ayrı noktada başlayan yangınlar, Kilis kent merkezinden görünmesi nedeniyle vatandaşları paniğe sevk etti.
Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te, sınırın Suriye tarafında Azez kırsalında 5 ayrı noktada yangın çıktı.
Yangınların üçünün anız yangını olduğu, birisinin ise toplanan çöplerin yandığı diğerinin ise lastiklerle büyük kazanlarda buğday kaynatıldığı öğrenildi. Kilisli vatandaşlar, yükselen dumanları soysal medyadan yayınlamaları dikkat çekti.
Kaynak: İHA
Suriye , Kilis , 3. Sayfa

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