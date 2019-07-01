Suriye
'deki yangınlar Kilis
'te paniğe neden oldu
KİLİS - Suriye'de 5 ayrı noktada başlayan yangınlar, Kilis kent merkezinden görünmesi nedeniyle vatandaşları paniğe sevk etti.Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'te, sınırın Suriye tarafında Azez
kırsalında 5 ayrı noktada yangın çıktı.Yangınların üçünün anız yangını olduğu, birisinin ise toplanan çöplerin yandığı diğerinin ise lastiklerle büyük kazanlarda buğday kaynatıldığı öğrenildi. Kilisli vatandaşlar, yükselen dumanları soysal medyadan yayınlamaları dikkat çekti.