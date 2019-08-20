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Suriye'deki YPG'li teröristlerin sınır hattındaki hareketliği görüntülendi

MARDİN'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde YPG'li teröristlerin sınır hattındaki hareketliği görüntülendi.

20.08.2019 11:35
Suriye'deki YPG'li teröristlerin sınır hattındaki hareketliği görüntülendi
MARDİN'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde YPG'li teröristlerin sınır hattındaki hareketliği görüntülendi.
Suriye'nin Kamışlı kentinde YPG'li teröristlerin hareketliği görüntülendi. YPG'li bazı teröristlerin sınır hattında bekleyip Türkiye tarafını gözlerken, başka bir terörist grup ise araçlarla hareket ettiği anlar Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
Öte yandan bir süre önce Kamışlı'da indirilen terör örgütü YPG'yi simgelen bez parçalarının tekrar asıldığı gözledi.


Suriye'deki YPG'li teröristlerin sınır hattındaki hareketliği görüntülendi

Nusaybin, Türkiye, Suriye, Güncel

Kaynak: DHA

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