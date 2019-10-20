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Suriye'den çekilen ABD askerleri Irak'a gidecek

ABD Savunma Bakanlığı, Suriye'den çekilen ABD askerlerinin teröre karşı mücadeleye devam etmek için Irak'a gönderileceğini duyurdu.

20.10.2019 10:38Suriye'den çekilen ABD askerleri Irak'a gidecek
ABD Savunma Bakanlığı, Suriye'den çekilen ABD askerlerinin teröre karşı mücadeleye devam etmek için Irak'a gönderileceğini duyurdu.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye'nin kuzeyinde bulunan ABD askerlerinin Irak'a gideceğini belirterek, "Irak'ı savunmak ve terör örgütü DEAŞ ile mücadeleyi sürdürmek için yaklaşık bin asker Irak'ta görev yapacak" dedi.

ABD askerlerinin Suriye'nin kuzeyinden çekilmeye devam ettiğini kaydeden Esper, çekilmenin birkaç gün değil birkaç hafta süreceğini ifade ederek, "Şu anki plan askerlerimizin Irak'ın batısına yerleştirilmesidir" şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Suriye'deki ABD askerlerini çekme kararı almıştı. - ERBİL

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Irak, Güncel

Kaynak: İHA

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