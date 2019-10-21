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Suriye'den çekilen ABD askerleri Irak'taki üslere gidiyor

Suriye'den çekilen ABD askerlerini taşıyan yaklaşık 100 zırhlı araç ve askeri ekipman tırları, bu ülkenin Irak'taki üslerine gidiyor.

21.10.2019 16:23
Suriye'den çekilen ABD askerlerini taşıyan yaklaşık 100 zırhlı araç ve askeri ekipman tırları, bu ülkenin Irak'taki üslerine gidiyor.
Alınan bilgiye göre, Suriye sınırındaki Simelka Kapısı'ndan Irak'a giriş yapan Amerikan askerlerini taşıyan zırhlı araçlar ve askeri ekipman tırlarının bir kısmı Enbar vilayetine hareket ederken bir kısmı da Erbil'e intikal ediyor.
Askeri birliklerin, ABD'nin Enbar'daki Ayn'ul Esed ile Uluslararası Erbil Havalimanı üslerine gitmesi bekleniyor.
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, dün yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump'ın kararıyla Suriye'den çekilen bin civarındaki Amerikan askerinin Irak'ın batı bölgelerine gönderileceğini bildirmişti.
Suriye'den çekilen ABD askerleri Irak'taki üslere gidiyor

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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