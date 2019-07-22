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Suriye'den Ceylanpınar'a geçmeye çalışan 2 terörist yakalandı

SURİYE'den yasa dışı yollarla Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine geçmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu 2 terörist jandarma tarafından yakalandı.

22.07.2019 14:15 Suriye
SURİYE'den yasa dışı yollarla Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine geçmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu 2 terörist jandarma tarafından yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup teröristin, Suriye'nin Haseke kentine bağlı terör örgütü PKK/PYD denetimindeki Rasulayn ilçesinden sınıra komşu olan Celyanpınar'a geçeceği istihbaratını aldı. Sınırda güvenlik önlemi alan ekipler 2 kişiyi yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yapmak isterken yakaladı. Gözaltına alınan ve PKK/PYD mensubu olduğu belirlenen teröristler, işlemleri için Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


Kaynak: DHA
Ceylanpınar, Jandarma, Suriye, PKK, Güncel

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