Suriye'den Dönen Ambulansta Esrar Ele Geçirilmesi

16 Kasım 2018 Cuma 15:30



16 Kasım 2018 Cuma 15:30

Kilis'in Elbeyli ilçesinde, Suriye'den dönen özel hastaneye ait ambulansta 22 kilogram esrarın ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.Gaziantep'teki özel hastaneden taburcu edilen Suriyeli hastayı ülkesine götürdükten sonra dönüşte Çobanbey Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan ambulansta ele geçirilen 22 kilogram esrarla ilgili gözaltına alınan şoför Y.Y, sağlık görevlisi N.Ç. ile esrarın teslim edileceği öne sürülen M.H'nin, Kilis Gümrük Muhafaza Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edilen 3 zanlı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçlamasıyla çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.Kilis Cumhuriyet Başsavcılığından açıklamaKilis Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, şüphelilerin tutuklandığı, uyuşturucu sevkiyatında kullanılan ve özel hastaneye ait olduğu belirlenen ambulansa Kilis Sulh Ceza Hakimliği kararınca el konulduğu bildirildi.Elbeyli ilçesinde 13 Kasım'da Suriye'den dönen özel hastaneye ait ambulansta 22 kilogram esrar ele geçirilmiş, 3 kişi gözaltına alınmıştı.