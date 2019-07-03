03.07.2019 16:10
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Suriye'den dönen askeri araç kaza yaptı: 2 asker yaralı

Suriye

Suriye'nin Azez bölgesinden Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki birliğe dönen 3 araçlık askeri konvoyda bulunan araçlardan biri takla attı.

Suriye'nin Azez bölgesinden Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki birliğe dönen 3 araçlık askeri konvoyda bulunan araçlardan biri takla attı. Kazada 2 asker yaralandı. Edinilen bilgiye göre, görevli olduğu Suriye'nin Azez bölgesinden İslahiye ilçesindeki Garnizon Komutanlığına dönen 3 araçlık askeri konvoyda bulunan bir askeri araç, mıcır nedeniyle yoldan çıkarak takla attı. Devrilen araçta sıkışan askerler itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Astsubay A.R.İ. ve Uzman Çavuş M.B., olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
(Bekir Şentürk/İHA)
Kaynak: İHA
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