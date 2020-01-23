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Suriye'den dönen Özel Harekat polislerine karşılama

Barış Pınar Harekatı bölgesindeki görevlerini tamamlayarak kente dönen Rize Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat ekibi, sevinçle karşılandı.

23.01.2020 18:42 | Son Güncelleme: 23.01.2020 18:44
Barış Pınar Harekatı bölgesindeki görevlerini tamamlayarak kente dönen Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat ekibi, sevinçle karşılandı.
'deki görevlerini başarıyla yerine getiren 46 Özel Harekat polisi, 98 gün sonra Rize'ye döndü.
Konvoy eşliğinde Güneysu ilçesindeki Özel Harekat Şube Müdürlüğüne gelen ekibi, Rize Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Güneysu Kaymakamı Arif Oltulu, Güneysu Belediye Başkanı Rifat Özer, İkizdere Belediye Başkanı Cafer Kaymakçı, emniyet müdür yardımcıları, özel harekat polisleri ve aileleri karşıladı.
Emniyet Müdürü Gökduman, burada yaptığı konuşmada, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan ekiple gurur duyduklarını belirterek, "Hepinizi tebrik ediyorum. Aileleri burada. Çocuklarımız gittiği gibi de geldiler. Onlarla gurur duyuyoruz." dedi.
Suriye'den dönen Özel Harekat polislerine karşılama

rize emniyet müdürlüğü, Suriye, Rize, Güncel

Kaynak: AA


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