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Suriye'den İsrail'e roket saldırısı

İsrail ordusu, Suriye'den İsrail tarafına bir dizi roket atıldığını açıkladı.

09.09.2019 11:48 Suriye'den İsrail'e roket saldırısı
İsrail ordusu, Suriye'den İsrail tarafına bir dizi roket atıldığını açıkladı.
Ordudan yapılan yazılı açıklamaya göre, bu sabah erken saatlerde Suriye'nin başkenti Şam'ın banliyölerinden İsrail tarafına roket saldırısı girişiminde bulunuldu.
Atılan roketlerin hiçbirinin İsrail topraklarına ulaşmadığı belirtilen açıklamada, söz konusu saldırıyla ilgili İran destekli Kudüs Tugayları suçlandı.
Açıklamada ayrıca, İsrail ordusunun Suriye'deki tüm olaylardan Beşşar Esed rejimini sorumlu tuttuğu kaydedildi.

Suriye, İsrail, Şam, Güncel

Kaynak: AA

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