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Suriye'den kaçan aileler boş okula sığındı

Suriye'nin İdlib bölgesine Esad rejiminin düzenlediği saldırılardan kaçan siviller, kalacak yer bulmayınca boş bir okula sığındı.

23.03.2020 13:35 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:35
Suriye'den kaçan aileler boş okula sığındı
Suriye 'nin İdlib bölgesine Esad rejiminin düzenlediği saldırılardan kaçan siviller, kalacak yer bulmayınca boş bir okula sığındı.

Dünya korona virüsü ile mücadele ederken, Suriye'de sivillerin de Esad rejiminin saldırılarından kaçışı sürüyor. Esad rejiminin her an saldırı gerçekleştirmesinden endişelenen siviller, kalacak yer arıyor. Çaresiz kalan siviller, İdlib yakınlarında bulunan Şeyh Yusuf köyünde rejim saldırıları sonrasında boş kalan bir okula sığındı. Yemek ve içecek bulamayan siviller, hayatta kalmak içi dua ediyor. Ariha bölgesindeki Maataram köyünden kaçan siviller, yanlarına alabildikleri eşyalarla sığındıkları okulda yaşamaya çalışıyor. Siviller ıslanan kıyafetlerini sınıflardaki sıralara asarak kurutmaya, sıralarda uyumaya çalışıyor. - İDLİB
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Kaynak: İHA

Etiketler : Suriye, İdlib, Güncel

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