Menü
Haberler ›› Dünya ››Suriye'den, Türkiye'nin desteklediği grupların 24 saatte 19 kez ateşkesi ihlal ettiği iddiası - Haberler

Suriye'den, Türkiye'nin desteklediği grupların 24 saatte 19 kez ateşkesi ihlal ettiği iddiası

Esad yönetiminden, Türkiye’nin desteklediği grupların 24 saatte 19 kez ateşkesi ihlal ettiği iddiası

08.03.2020 16:16 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:16
Suriye'den, Türkiye'nin desteklediği grupların 24 saatte 19 kez ateşkesi ihlal ettiği iddiası
Suriye Haber Ajansı (SANA), İdlib 'in güneyinde Türkiye 'nin desteklediği grupların, "düşmanlıkların sona erdirilmesi" yolunda Moskova 'da varılan uzlaşmanın ardından son 24 saat içinde 19 yeni ihlalde bulunduğunu iddia etti.

SANA, bu bilgilerin Rusya Koordinasyon Merkezi Başkanı Oleg Zhuravlev'in Sputnik'e verdiği demece dayanarak aktarıldığını duyurdu.
Euronews.com'da Görüntüle
İdlib haberleri ve İdlib son dakika gelişmeleri için tıkla

Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Türkiye, Moskova, Suriye, İdlib, Dünya
Paylaş

Manşet 

Haberler

Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı Haberler
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Son Dakika: Rusya: Ateşkesin ardından Suriye'de 8 ateşkes ihlali tespit ettik Haberler
Son Dakika: Rusya: Ateşkesin ardından Suriye'de 8 ateşkes ihlali tespit ettik
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu Haberler
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Çaykur Rizesporlu oyuncular, seremoniye asker montu ve komando beresiyle çıktı Haberler
Çaykur Rizesporlu oyuncular, seremoniye asker montu ve komando beresiyle çıktı
Haberler
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Son dakika: 143 binden fazla mülteci Türkiye'den ayrılarak Yunanistan'a geçiş yaptı Haberler
Son dakika: 143 binden fazla mülteci Türkiye'den ayrılarak Yunanistan'a geçiş yaptı
Operasyon sonrası ortaya çıktı! Bir kadın, nikahlı kocasıyla fuhuş yapması için eskort ayarlamış Haberler
Operasyon sonrası ortaya çıktı! Bir kadın, nikahlı kocasıyla fuhuş yapması için eskort ayarlamış
KKTC'de beden eğitimi öğretmeni, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı Haberler
KKTC'de beden eğitimi öğretmeni, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı