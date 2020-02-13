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Suriye'den Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlere insani yardım

SURİYE'de rejim tarafından İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde sivillere yönelik saldırılar nedeniyle Türkiye sınırına yakın alanlara göç edenlere İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kızılay aracılığıyla insani yardım ulaştırdı.

13.02.2020 10:19 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:19Suriye'den Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlere insani yardım

SURİYE'de rejim tarafından Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde sivillere yönelik saldırılar nedeniyle sınırına yakın alanlara göç edenlere İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, aracılığıyla insani yardım ulaştırdı.

İstanbul, Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Hatay, Van, Adana, Mersin ve Osmaniye'den yola çıkarılan yardım malzemesi yüklü TIR'lar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçirildi. TIR'lardaki insani yardım malzemeleri, ulaştırıldığı bölgedeki kamplarda sivillere dağıtıldı. İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Reyhanlı temsilcisi Mustafa Şanverdi, saldırılar nedeniyle insani dramın yaşandığı bölgedeki sivillere temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırdıklarını ve dağıtımın sağlandığını belirterek, şunları söyledi: "Büyük göçün ardından sınır bölgelerinde yaşam mücadelesi veren sivil halk için İyilik Derneği bağışçılarının desteğiyle toplanan 20 TIR acil yardım malzemesini kamplarda bulunan ailelere dağıtmaya devam ediyoruz. Acil yardım malzemeleri arasında ise 6 bin 500 adet battaniye, 2 bin 370 adet gıda kolisi, 7 bin 848 adet ayakkabı, 1350 adet sabun, 53 bin 330 adet giyim malzemesi, 24 bin çocuk bezi, 50 ton kömür, 2 bin 500 kilogram makarna, 2 ton mercimek, 75 ton un, 3 bin 800 adet gofret, 50 adet yatak bulunuyor."



Türkiye, Kızılay, İdlib, Güncel

Kaynak: DHA

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