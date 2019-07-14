14.07.2019 16:44
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Suriye'den yükselen dumanlar korkuttu

Suriye

Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısındaki terör örgütü PYD/PKK'nın elinde bulunan Suriye'nin Zor Mağar köyü civarından yükselen dumanlar paniğe neden oldu.

Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısındaki terör örgütü PYD/PKK'nın elinde bulunan Suriye'nin Zor Mağar köyü civarından yükselen dumanlar paniğe neden oldu.

Suriye'nin Cerablus ile Aynel Arap ilçeleri arasında yer alan terör örgütü PYD/PKK'nın elindeki Zor Mağar köyünden dumanlar yükseldi. Önce operasyon zannedilen dumanların daha sonra tarım arazilerindeki yangından kaynaklandığı belirlendi. Gökyüzünü kaplayan dumanlar, sınırın Türkiye tarafından da çıplak gözle görüldü. Yangın bir süre sonra kendiliğinden söndü. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
Gaziantep, Suriye, PKK, 3. Sayfa

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