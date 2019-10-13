Haberler » Politika » Suriye devlet haber ajansı: Suriye ordusu, Türk askerlerine karşı koymak üzere kuzeye hareket etmeye başladı

Suriye devlet haber ajansı: Suriye ordusu, Türk askerlerine karşı koymak üzere kuzeye hareket etmeye başladı

Suriye devlet haber ajansı SANA, Suriye ordusunun Türk askerlerine karşı koymak üzere kuzeye hareket etmeye başladığını duyurdu.

13.10.2019 22:08

Suriye Devlet Ajansı SANA'nın haberine göre Suriye hükümet birlikleri, TSK ile müttefik güçlerinin harekata devam ettiği ülkenin kuzeyine hareket etmeye başladı.

TÜRK ASKERLERİNE KARŞI SAVAŞACAKLAR

Ajans, "Suriye ordusu birlikleri, 'Türk askerlerine karşı koymak' üzere kuzeye hareket etmeye başladı" ifadelerini kullandı. Daha önce Şam yönetimine yakın El Mayadin televizyonu, kendi kaynaklarına dayanarak Suriye ordusunun 48 saat içinde Münbiç ve Kobani'ye gireceğini ileri sürmüştü.

MÜNBİÇ VE KOBANİ NEDEN ÖNEMLİ?

Fırat'ın batı kıyısında ve Türkiye ile ÖSO'nun (yeni adıyla Suriye Milli Ordusu) kontrol ettiği Cerablus'un hemen güneyinde bulunan Münbiç, uzun süredir ABD ile Türkiye arasında anlaşmazlık konusuydu. ABD askerleri kent merkezinde Münbiç Askeri Konseyi'yle, kent kırsalında da TSK ile ortak devriye geziyordu. Türkiye ABD'den kontrolün TSK'ye bırakılmasını uzun zamandır talep ediyor ve Münbiç Yol Haritası adı verilen sürecin uygulanmadığını belirtiyordu.

Suriye devlet haber ajansı: Suriye ordusu, Türk askerlerine karşı koymak üzere kuzeye hareket etmeye başladı

Politika

Son Dakika Politika Haberleri
22:08 Suriye devlet haber ajansı: Suriye ordusu, Türk askerlerine karşı koymak üzere kuzeye hareket etmeye başladı
21:11 Esad'a bağlı Suriye ordusunun teröristlere destek vermek için Kobani'ye ve Münbiç'e gireceği iddia edildi
20:25 Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nda 525 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı
20:06 Hayatını kaybeden Şule Çet'in psikolojik durumuyla ilgili dikkat çeken rapor yayımlandı: İntihara meyli yok
19:49 Tunuslular cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında - Nahda Hareketi Lideri Gannuşi
19:31 CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya'dan Barış Pınar Harekatı açıklaması
17:58 MHP Genel Başkan Yardımcısı Ulvi: "Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarını inceleyen komisyonumuz çalışıyor"
13.10.2019 22:12:55