Haberler » Güncel » Haber

Suriye dışişleri bakanı abd ve türkiye, suriye'den çekilmeli

Suriye Dışişleri Bakanı ABD ve Türkiye, Suriye'den çekilmeliABD, (DHA)- Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu kürsüsünde konuşan Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, ABD ve Türkiye'nin, Suriye topraklarındaki varlığını 'yasa dışı' olarak değerlendirdi ve kalmaya devam etmeleri...

29.09.2019 10:24
Suriye Dışişleri Bakanı ABD ve Türkiye, Suriye'den çekilmeli
ABD, (DHA)- Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu kürsüsünde konuşan Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, ABD ve Türkiye'nin, Suriye topraklarındaki varlığını 'yasa dışı' olarak değerlendirdi ve kalmaya devam etmeleri durumunda Suriye'nin topraklarını koruma hakkını saklı tuttuğunu belirtti.
Muallim, ABD ve Türkiye'nin, Suriye sınırlarından çıkmasını talep ederek, 'Bizim bölgemizde yetkimiz olmadan faaliyet gösteren herhangi bir yabancı kuvvet, işgalci bir kuvvettir ve derhal geri çekilmelidir. Reddederlerse uluslararası hukukta izin verilen tüm önlemleri alma hakkına sahibiz' dedi ve ABD ve Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde oluşturmayı planladığı güvenli bölgeye dair 'ABD ve Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde yasa dışı bir askeri varlık sürdürüyor' ifadelerini kullandı.
Suriye dışişleri bakanı abd ve türkiye, suriye'den çekilmeli

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Suriye, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:55 Kadıköy'de caz sesleri yükseldi
13:55 Diyarbakır asansörde mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı-2
13:55 (ÖZEL) Üniversite mezunu genç çiftçi babasıyla tarım yapıyor
13:54 Tanıtım filmleri, yurt dışında Türkiye'nin değerlerini anlatacak
13:54 Mersin'de orman yangını
13:54 Ayten Akcan'a en iyi bildiri ödülü
13:53 14. Doğa Turizmi Arama Konferansı