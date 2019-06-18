Suriye Dışişleri Bakanı Muallim: Umarız ordumuzla Türk ordusu savaşmaz

Suriye Dışişleri Bakanı Velid El Muallim, İdlib vilayetinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile karşı karşıya gelmek istemediklerini söyledi. Muallim, "Umarız, ordumuzla Türk ordusu savaşmaz. Bu bizim temel duruşumuzdur" dedi.

Pekin'de Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile ortak bir basın toplantısı düzenleyen Muallim, Muallim, "Ülkemizin bir parçası olan Suriye toprağı İdlib'de savaştıklarımız, teröristler. Asıl soru, Türkiye Suriye'de ne yapmak istiyor? El Nusra Cephesi'ni mi koruyor?" diye konuştu.

Reuters ajansının haberine göre Muallim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Asıl soru, Türkiye Suriye'de ne yapmak istemektedir? Türkiye Suriye toprağının bir bölümünü işgal ederken, ülkenin bazı bölgelerinde askeri varlığını da sürdürüyor. Türkiye, El Nusra Cephesi'ni mi koruyor? Doğu Türkistan İslami Hareketi'nin de aralarında olduğu bazı terörist güçleri mi koruyor?"

3 yıl öncesine kadar El Kaide'nin Suriye kolu olan ve Nusra Cephesi olarak bilinen Heyet Tahrir El Şam örgütü, bölgede baskınlığını artırmıştı. Diğer örgütlerin bazıları Türkiye'nin desteklediği Ulusal Kurtuluş Cephesi çatısı altında bölgede hala varlığını sürdürüyor.

Muallim'in Türkiye'nin koruyor olabileceğini öne sürdüğü Doğu Türkistan İslami Hareketi ise Çin yönetiminin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde saldırılar düzenlemekle suçladığı radikal bir örgüt.

Milli Savunma Bakanlığı, Pazar günü Türkiye'nin Rusya ile yürüttüğü Astana süreci kapsamında İdlib'de kurulan Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki gözlem noktasına havan topuyla saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

Suriye ordusu güçleri Nisan ayında bölgeye operasyonlarını artırırken, muhalifler hükümetin gerginliğin azaltılması yönünde varılan mutabakatı ihlal ettiğini söylüyor.

Suriye ve Rusya ise muhaliflerin askerden arındırılmış bölgelerde yer alarak mutabakatı ihlal etmesini operasyonlarına gerekçe gösteriyor.