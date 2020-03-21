Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Suriye Geçici Hükümeti'nden Kovid-19 ile mücadelede yardım çağrısı - Haberler

Suriye Geçici Hükümeti'nden Kovid-19 ile mücadelede yardım çağrısı

Suriye Geçici Hükümeti, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı sürdürdükleri mücadelede uluslararası kurumlar tarafından verilen sözlerin yerine getirilmesini istedi.

21.03.2020 20:08 | Son Güncelleme: 21.03.2020 20:08
Suriye Geçici Hükümeti'nden Kovid-19 ile mücadelede yardım çağrısı
Suriye Geçici Hükümeti, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı sürdürdükleri mücadelede uluslararası kurumlar tarafından verilen sözlerin yerine getirilmesini istedi.
Suriyeli muhaliflerin kurduğu Suriye Geçici Hükümeti'nin yayımladığı yazılı açıklamada, dünyada hızla yayılan Kovid-19 salgınına karşı yürüttükleri mücadelede Birleşmiş Milletler (BM) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından verilen destek sözlerinin yerine getirilmesi çağrısı yapıldı.
Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin sağlık merkezlerine düzenlediği saldırılardan dolayı bu alanda büyük sıkıntıların yaşandığına dikkat çekilen açıklamada, yaşam şartlarının oldukça kötü olduğu ve milyonlarca sivilin yaşadığı sığınmacı kamplarının "virüsün yayılması için ideal bir ortam" olduğu belirtildi.
Virüse karşı mücadelede hükümetin elindeki imkanların yetersiz olduğu kaydedilen açıklamada, "Dünya Sağlık Örgütü ile iletişime geçilerek koronavirüs ile mücadele hakkında geniş çaplı bir plana varmamıza rağmen, bunun sadece yaklaşık yüzde 5'i hayata geçti." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, geçici hükümetin, son dönemde Kovid-19'un ortaya çıkması ve yayılmasına karşı gerekli önleyici tedbirlere başvurduğu hatırlatıldı.
Dünyanın neredeyse tamamına yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından "küresel salgın" ilan edilen Kovid-19'a, şimdiye kadar Suriye'de rastlanmadı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü, Suriye, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

65 yaş üstüne sokak yasağı gelince Gökçek, Kılıçdaroğlu’na takıldı Haberler
65 yaş üstüne sokak yasağı gelince Gökçek, Kılıçdaroğlu'na takıldı
Bilanço ağırlaşıyor! İtalya’da koronadan bir günde en fazla ölüm Haberler
Bilanço ağırlaşıyor! İtalya'da koronadan bir günde en fazla ölüm
ABD’de koronavirüs vaka sayısı bir günde 5 bin kişi arttı Haberler
ABD'de koronavirüs vaka sayısı bir günde 5 bin kişi arttı
Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı Haberler
Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı
Hastane, 21 yaşındaki hastanın koronadan öldüğü iddialarına yanıt verdi Haberler
Hastane, 21 yaşındaki hastanın koronadan öldüğü iddialarına yanıt verdi
Ankara’nın ardından bir büyükşehirden daha 65 yaş üstü kararı geldi Haberler
Ankara'nın ardından bir büyükşehirden daha 65 yaş üstü kararı geldi
İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirdi Haberler
İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirdi
Sağlık Bakanı Koca’dan vatandaşlara hayati koronavirüs uyarısı Haberler
Sağlık Bakanı Koca'dan vatandaşlara hayati koronavirüs uyarısı

Son Dakika Güncel Haberleri

ABONELERİN DİKKATİNE(HAVADAN CANLI YAYIN) - Haber -İran'da 5 Yaşındaki Çocuğa Koronadan Korusun Diye Sahte Alkol İçirdiler- İran'da Sahte Alkolden... - Haber Miraç Kandili'nde dualar evlerden yükseldi - KIRKLARELİ/ - Haber Tekirdağ Devlet Hastanesinde "Kovid Polikliniği" kuruldu - Haber İran'da 5 yaşındaki çocuğa koronadan korusun diye sahte alkol içirdiler - Haber Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi - Haber Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı - Haber 21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı - Haber Son Dakika: 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi - Haber Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara evde kalın uyarısı yaptı - Haber İsmailağa Vakfı'ndan çok konuşulan virüs bulaştırma videosu hakkında açıklama: Psikolojik sorunları var - Haber İran'dan umutlandıran haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler - Haberler
Loading