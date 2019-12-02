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Suriye Geçici Hükümeti'nden SDG militanlarına çağrı: "Silah bırakın"

Suriye Geçici Hükümeti, SDG saflarında yer alan militanlara "silah bırakma" ve "Suriye'yi yeniden inşa etme" çağrısında bulundu.

02.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:03Suriye Geçici Hükümeti'nden SDG militanlarına çağrı:
Geçici Hükümeti, SDG saflarında yer alan militanlara "silah bırakma" ve "Suriye'yi yeniden inşa etme" çağrısında bulundu.

Suriye Geçici Hükümeti tarafından yapılan açıklamada, SDG saflarında yer alan militanlara "silah bırakma" ve "Suriye'yi yeniden inşa etme" çağrısında bulunuldu. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Müttefikimiz dost ve kardeş Türk ordusuyla birlikte milli ordumuzun Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusundaki harekat bölgesinin PKK/PYD terör örgütünün ana omurgasını oluşturduğu SDG'den temizlenerek özgürleştirilmesi, bu bölgelerde ikamet eden kardeşlerimizin SDG'nin baskısından kurtarılarak barış ve güvenliğe kavuşturulması ve sığınmacıların evlerine dönmelerinin sağlanması yönünde gerçekleştirdiği başarılar ve elde ettiği kazanımlara dayanarak, aldatılarak veya zor kullanılarak SDG saflarına katılan militanları SDG saflarından ayrılıp canlarını kurtarmaya, özgür bölgelerdeki kardeşleriyle kucaklaşmaya, sizleri affederek geçmişin sayfasını kapatan Suriye halkının diğer bileşenleriyle omuz omuza verip bölgeyi yeniden imar etmeye, huzur, barış, onur ve özgürlük dolu parlak bir geleceğe doğru yürüme yolunda yeni bir sayfa açmaya çağırıyoruz. Silahlarınızı bırakarak en yakın milli ordu noktasına teslim olmanız, can güvenliğinizi sağlayacak, kendiniz ve aileniz için parlak geleceğe doğru ilk adımı teşkil edecektir."

Açıklamada kara günleri geride bırakma çağrısı yapılarak, "Geçici Suriye Hükümeti olarak sizi Suriye'yi parçalamaya çalışan ayrılıkçı terör örgütünün propagandasına kanmamaya, bin yıldır birlikte yaşadığınız kardeşlerinize yeniden kavuşmaya, bu kara günleri hep birlikte geride bırakmaya, ülkemizin geleceğini tuğla tuğla birlikte inşa etmeye ve böylece uluslararası topluma Suriye halkının tüm bileşenlerinin kardeş olduğunu göstermeye çağırır ve bu af kararının milli ordu, emniyet güçleri ve adli makamlarımız dahil ilgili tüm makamlarımıza bildirildiğini belirtmek isterim" ifadelerine yer verildi.

"Suriye Milli Ordusu personeli sizin kardeşinizdir" ifadeleri kullanılan açıklamada, "Onlara güvenin. Henüz vakit varken içinde bulunduğunuz karanlık günlere veda edin, kendiniz ve ailenizi düzlüğe çıkartın. Suriye Milli Ordusu, terörün kökünü kurutana kadar terörle mücadele etmeye kararlıdır" denildi. - ANKARA

Suriye, SDG, Güncel

Kaynak: İHA

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