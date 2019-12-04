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Suriye Geçici Hükumetinden Suriyelilere eve dönün çağrısı

Suriye Geçici Hükumet'i hükumet başkanı Abdurrahman Mustafa liderliğinde Rasulayn Askeri Polis Karargahında toplandı.

04.12.2019 18:00 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:00Suriye Geçici Hükumetinden Suriyelilere eve dönün çağrısı
Geçici Hükumet'i hükumet başkanı Abdurrahman Mustafa liderliğinde Rasulayn Askeri Karargahında toplandı. Toplantının ardından Suriyelilere eve dönün çağrısı yapıldı.
Gerçekleştirilen toplantıda Rasulayn'daki son durum ve ilçe dışında bulunan Rasulayn halkının bir an önce evlerine dönmeleri konusunda çağrı yapıldı. Suriye Geçici Hükumet Başkanı Abdurrahman Mustafa tarafından gerçekleştirilen basın açıklamasında, "Rasulayn terör örgütü bitti. İlçede hayat normal dönmeye başladı. Rasulayn halkı evine dönsünler. Kurtarılmış bölgede insanlarımızın gelmesi lazım. El ele verip denetimde bulunan bölgeleri yaşanır bir hale getirmeye çalışacağız. Suriye Milli Ordusu terörle mücadele edecektir" diye konuştu.
Toplantıya Geçici Hükumet Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, Milli Ordu Askeri komutanları katıldı.
()İHA

Suriye, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

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