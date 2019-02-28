Suriye Gemisi İstanbul Boğazı'dan Geçti

<br><br>Suriye bayraklı kargo gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Suriye'nin Tartus Limanına gitmek için yola çıkan gemi Marmara Denizi'ne açıldı.<br><br>Sakarya Karasu limanından yük alan Suriye bayraklı 'Souria' adlı kargo gemisi, saat 16.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. 138 metre uzunluğunda ve 21 metre genişliğindeki gemi yaklaşık 1 saat sonra Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altından geçti. <br><br>Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi, Suriye'nin Tartus Limanına gitmek için Marmara Denizi'ne açıldı.