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Suriye idlib rejim uçakları sarmin kasabasını gün boyu bombaladı

Rejim uçakları Sarmin kasabasını gün boyu bombaladıSuriye'nin İdlib kentine bağlı Sarmin kasabası gün boyu rejim uçakları tarafından bombalandı.

21.02.2020 19:23 | Son Güncelleme: 21.02.2020 19:26
Rejim uçakları Sarmin kasabasını gün boyu bombaladı
'nin kentine bağlı Sarmin kasabası gün boyu rejim uçakları tarafından bombalandı. Daha önce sivillerin boşalttığı köylerde zaman zaman ılımlı muhaliflerle, rejim askerleri arasında da çatışmalar yaşanıyor. İdlib'e bağlı Sarmin kasabası gün boyu rejim uçakları tarafından bombalandı. Rejimin saldırıları nedeniyle daha önce sivillerin boşalttığı köylerde, Ilımlı muhalif grupları ile rejim askerleri arasında da sıcak çatışmalar yaşanıyor. Rejim güçleri ile birbirleriyle yaklaşan muhalif gruplar tank ve ağır silahlarla rejim güçleriyle çatışıyor. Rejimin elinde bulundurduğu Qmenas kasabasından, İdlib kent merkezi yakınlarına da top atışları yapılıyor. Bölgede bulunan siviller bombardımanları tedirginlikle izliyor.
Suriye idlib rejim uçakları sarmin kasabasını gün boyu bombaladı

Suriye, İdlib, Güncel

Kaynak: DHA


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