Suriye-Irak Sınır Kapısı Açılacak"

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Irak Genelkurmay Başkanı Korgeneral Osman Ganimi, Suriye ile ülkesi arasındaki kara sınır kapısının yakında açılacağını söyledi.Ganimi, Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlediği basın açıklamasında, "Irak-Suriye sınır kapısı önümüzdeki günlerde açılacak. İki ülke arasındaki ziyaretler ve ticaret sürdürülecek." ifadelerini kullandı."Terörle mücadele" alanındaki iş birliğine işaret eden Irak Genelkurmay Başkanı Ganimi, "Terörle mücadele konusunda Irak ve Suriye ordusu arasında yüksek koordinasyon söz konusu. Suriye ve Irak'ın güvenliği birdir, ayrılamaz." değerlendirmesinde bulundu.Irak Savunma Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Ganimi'nin yüksek askeri heyetle genelkurmay başkanları toplantısına katılmak için Şam'a gittiği duyurulmuştu.Irak Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganimi ve İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Şam'da Esed rejimi lideri Beşşar Esed ile de görüştü.Öte yandan, Lübnan'da yayın yapan el-Diyar gazetesi de Esed'in yakında Bağdat'ı ziyaret edeceğini ve bunun için hazırlıkların yapıldığını öne sürdü.Bağdat yönetiminin Suriye ile Rabia, Velid ve Kayim olmak üzere üç sınır kapısı bulunuyor. Kapılar, yaklaşık 3 yıl terör örgütü DEAŞ işgalinde kalmıştı.Suriye-Ürdün sınır kapısı da 15 Ekim 2018'de 3 yıl aradan sonra yeniden açılmıştı.