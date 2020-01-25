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Suriye İslam Konseyinden Türkiye'ye geçmiş olsun mesajı

Elazığ'da dün akşam saatlerinde yaşanan ve bölgedeki birçok ilde hissedilen deprem sonrası Suriye İslam Konseyi tarafından yapılan açıklamada, başsağlığı ve geçmiş olsun dilekleri Türkiye'ye iletildi.

25.01.2020 14:26 | Son Güncelleme: 25.01.2020 14:31Suriye İslam Konseyinden Türkiye'ye geçmiş olsun mesajı
'da dün akşam saatlerinde yaşanan ve bölgedeki birçok ilde hissedilen deprem sonrası İslam Konseyi tarafından yapılan açıklamada, başsağlığı ve geçmiş olsun dilekleri 'ye iletildi.

Suriye İslam Konseyi üyesi Şeyh Muhammad Abu Al-Khair Shukry, Elazığ'da olan deprem faciası sonrası Türkiye'ye destek mesajı verdi.

Türk halkına seslenen Shukry, "Bizim Türk kardeşlerimiz, bizim ülkemizin problemleri çözmek için çok yardım ettiler. Türkiye uluslararası ülkelerden en çok bize yardım eden ülke bunu asla unutmayacağız. Türkler bize çok yardım ettiler. Keşke gücümüz yetse de bizde yardım edebilsek. Türklerin bizler için yaptığı yardımlar kadar olmasa da bizde elimizden gelen desteği yapacağız. Kalbimiz Türklerle" dedi.

Shukry, hayatını kaybeden vatandaşlara dua ederek, yaralıların en kısa zamanda iyileşmesini umduğunu söyledi. - ŞAM

Türkiye, Elazığ, Suriye, Güncel

Kaynak: İHA

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