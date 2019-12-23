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Suriye, İsrail'in füze saldırısını havada önledi

Suriye resmi haber ajansı SANA, İsrail'den Suriye'ye atılan füzelerin hava savunma sistemi tarafından durdurulduğunu duyurdu.

23.12.2019 10:52 | Son Güncelleme: 23.12.2019 10:52 Suriye, İsrail'in füze saldırısını havada önledi

resmi ajansı SANA, 'den Suriye'ye atılan füzelerin hava savunma sistemi tarafından durdurulduğunu duyurdu.

SANA'da yer alan habere göre, İsrail'den gönderilen füzeler hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildi, bir füze ise 'ın kırsal bölgesi Akraba civarına düştü. Füze saldısısı sonrası iki büyük patlama yaşandığı duyuruldu. Füzelerin hasara yada can kaybına neden olup olmadığı açıklanmadı.

Öte yandan uluslararası medyada, füzelerin Şam yakınlarında İran bağlantılı bir askeri üssü hedef aldığı duyuruldu.



Suriye, İsrail, Şam, Dünya

Kaynak: DHA

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