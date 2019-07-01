Kuzey Kıbrıs'a düşen cisimle ilgili Suriye'den açıklama geldi: S-200 füzesi

Lefkoşa ile Girne arasındaki Taşkent köyü yakınlarına dün gece bir cisim düştü. Kktc Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, düşen hava aracının büyük bir ihtimalle insansız hava aracı olduğunu açıklamıştı. Suriye ordu kaynakları da Kktc 'de Taşkent köyüne düşen cismin S-200 füzesi olduğunu iddia etti.

Syrian Military Capabilitys adıyla sosyal medya üzerinden yayın yapan Suriye ordu kaynakları, Kktc 'nin Taşkent köyüne düşen cismin, Suriye 'den İsrail savaş uçaklarına fırlattığı füzenin kalıntısı olduğunu öne sürdü.

"ZEHİR" UYARISI

Suriye ordu kaynakları, S-200 füzesinin kalıntısı olduğunu öne sürdüğü cismin, patladıktan sonra, yüksek derecede zehir yaydığı uyarısında bulundu.

KIBRIS: S-200 OLABİLİR

KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Yapılan incelemelerde Temmuz 2018'de Türkiye'de Gaziantep'e düşen S-200 tipi Rus yapımı füze üzerinde yazan ifadeler ile dün akşam ülkemize düşen füze üzerinde yazan ifadeler aynı.Kesin olmamakla birlikte." dedi.

NE OLMUŞTU?

Kuzey Kıbrıs 'ta başkent Lefkoşa ve Girne arasındaki Taşkent köyü yakınlarına düşen bir cisim sonrası patlama sesleri duyulmuştu. Güvenlik güçlerinin kimsenin yaklaşmasına müsaade etmediği bölgeden alevlerin yükseldiği görülmüştü.

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Büyük bir parça üzerinde yapılan inceleme büyük ihtimal füze olabileceğini gösteriyor. Göz şahitleri havada patladığını söylediler. Tek tesellimiz meskun mahale düşmemesi. Son derece önemli bir hadise. Komutanlarla konuştuk, ülke dışından gelen bir cisim bilgisi var. Gün ışıyınca daha iyi anlayacağız. Bu hadise barış ve huzurun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor" demişti..

Bir gazetecinin, "Bulunan parçaların üzerinde Rusça yazıların olduğu" yönündeki sorusuna da Akıncı "Öyle ibareler olduğu söyleniyor. Bölgede her tür silahlı araç gereç mevcut, Rusya'nın da Amerika'nın da araç gereçleri var. Eğer bir füzeyse, Rus füzelerinden biri olabilir. Ama net olarak tespit yapılsın, yetkililerimiz bizi aydınlatsın ki biz de daha net bilgi verebilelim" cevabını vermişti.

Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ise, düşen hava aracının büyük bir ihtimalle insansız hava aracı olduğunu açıklamıştı.