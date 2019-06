Suriye kökenli iş adamı TSKGV'ye 15 milyon liralık bina bağışladı

Kaynak: AA

Suriye'den 15 yaşındayken Türkiye'ye göç eden ve burada ticaret yapan iş adamı Fahri Topaloğlu, Dudullu'da bulunan 15-20 milyon lira değerindeki yeni binasını Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na (TSKGV) bağışladı.İş adamı Topaloğlu'nun TSKGV'ye yaptığı bina bağışı için TSKGV İstanbul Bölge Temsilciliği'nde madalya töreni düzenlendi.Burada bir konuşma yapan TSKGV Genel Müdür Vekili Sadık Piyade, vakfın 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından Türkiye'ye uygulanan ambargoları aşmak için yapılan çalışmaları daha sürdürülebilir kılmak için kurulduğunu söyledi.Piyade, vakfın kuruluşuna ilişkin şu bilgileri verdi:"Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından uygulanan ambargolar nedeniyle savunma sanayinde o dönemlerde yeni bir hamle başlamıştı. Bunun da sonucu olarak sizlerin de yakından tanıdığınız ASELSAN, HAVELSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) gibi şirketler milletimizin bağışlarıyla doğmaya başlamıştı.Bu şirketlerimiz başlangıçta kara, deniz, hava vakıfları çatısında oluşmuş, bilahare 1987 yılında TSKGV kurulmuştur. TSKGV'nin kuruluş amacı, milli harp sanayinin desteklenmesi ve TSK'nın savaş gücünün artırılması maksadıyla milletimizin maddi ve manevi desteğini sağlamaktır.""(Bağış için) Bizden fazla koşturdu"Sadık Piyade, vakfa yapılan maddi ve manevi desteklerin TSK'nın muharebe gücünü artırdığını belirterek, vakfa son zamanların en büyük bağışlarından birini yapan iş adamı Fahri Topaloğlu'na teşekkür etti.Topaloğlu'nun artık TSKGV ailesinin bir üyesi olduğunu ifade eden Piyade, "Fahri abi, Ataşehir'e yakın, Dudullu'da bulunan 8 katlı, iş yeri özelliği de taşıyan yeni bitmiş bir binayı vakfa bağışladı. Bunun şu andaki fiyatı 15-20 milyon liradır. Gerçekten çok yüksek. En önemli özelliği yeni bitmiş, sıfır, kimsenin kullanmadığı... Hemen biter bitmez bağışladı ve bunu koşarak yaptı. Vermek için bizden fazla koşturdu. Muameleler hızlıca bitsin diye gece, gündüz çalıştı." bilgilerini verdi.Piyade, Topaloğlu'nun bağışının Türkiye savunma sanayisini en son teknolojiyle donatma konusunda destek sağlayacağını ifade ederek, şöyle devam etti:"Ben huzurunuzda gerçekten çok yüksek bir bağışı yapan Fahri beyi tebrik ediyorum. Yapmış olduğu meblağ gerçekten çok çok yüksek. Bu meblağ sayesinde yeni Atak'larımız, yeni Anka'larımız, yeni Hürkuş'larımız, yeni hava savunma sistemlerimize kavuşacağız.Çünkü bu bağışlar sayesinde biz Genel Kurmay'ca veya Silahlı Kuvvetler'ce bize verilen projeleri üstleniyoruz ve o projelerin maddi boyutunu biz destekliyoruz. Ben tekrar huzurlarınızda Fahri beyi tebrik ediyor bu güzel hasleti için kendisine teşekkür ediyorum. Bizim en önemli görevlerimizden bir tanesi de halkımızla gönül bağını kurmak. Demek ki kurabilmişiz ve böyle bir büyüğümüzle tanışma fırsatı yakaladık.""Vakfın Başkanı Sayın Cumhurbaşkanımız"Piyade, vakfın yönetim yapısı hakkında, "TSK Güçlendirme Vakfı Başkanı Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber mütevelli heyetimiz Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Milli Savunma Bakanımız, Genel Kurmay Başkanımız ve Savunma Sanayi Başkanımız... Baktığımız zaman üst yönetim çatımızın kuvvetli olduğunu sizler de görüyorsunuz. Vakfın ulviyeti de buradan kaynaklanıyor." değerlendirmesini yaptı."Bağışa çocuklarımla karar verdim"İş adamı Fahri Topaloğlu da yaptığı bağışa ilişkin olarak, "Yüküm hafifledi." değerlendirmesini yaptı.Topaloğlu, şunları söyledi:"Efendim, şu anda çok gururluyum, çok mutluyum. Her şey vatan için. Çok da üzülüyorum yani... Bizim daha fazla yapmamız lazım. Başka diyecek bir şeyim yok.Biz 15 yaşında Suriye'den buraya geldik. O zaman, bu zaman, işte kendimizi bir şekilde koşturarak çalışarak bir şey yaptık. Onun için burada büyüdük, askere gittim, burada hizmet ettim. Ben devletimi seviyorum. Devletime bu bağış yeterli değil. Daha bir şeyler yapmamız lazım. Ben de yapmaya da hazırım her zaman. Bağışa çocuklarımla karar verdim. Çocuklarıma sorduğumda onlar beni destekledi ve çok mutlu olacaklarını söylediler. Ondan sonra böyle bir şey nasip oldu bize.Bizim her şeyden önce bir vefa borcumuz var. Bizim sorunlarımız çok büyük. Bunu millet olarak el ele verip bir şeyler yapmamız lazım, seyirci kalmamamız lazım. Devletimize, şehitlerimize, gazilerimize sahip çıkmamız lazım. Ben onun için çok mutluyum. Biraz da hafifledim. Yüküm hafifledi. Bugün de benim bayramım."Konuşmaların ardından Piyade, Topaloğlu'na Altın Madalya takdim etti.