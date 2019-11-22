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Suriye konulu 14. Garantörler Toplantısı 10-11 Aralık'ta yapılacak

NUR Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tleuberdi, Suriye konulu 14. Garantörler Toplantısı'nın 10-11 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.

22.11.2019 11:58 | Son Güncelleme: 22.11.2019 11:58Suriye konulu 14. Garantörler Toplantısı 10-11 Aralık'ta yapılacak
NUR Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tleuberdi, konulu 14. Garantörler Toplantısı'nın 10-11 'ta yapılacağını bildirdi.
Tleuberdi gazetecilerin, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da garantörler toplantısının tarihine ilişkin sorusuna, "Görüşmeler için 10-11 Aralık tarihi belirlendi." yanıtını verdi.
Garantörler toplantısının 13'üncüsü 1-2 Ağustos'ta yapılmış, Türkiye, Rusya ve İran, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde sivil kayıpları önlemek ve garantörlerin askeri personelinin güvenliğini sağlamak için somut önlemler almak konusunda uzlaşmıştı.

kayrat abdrahmanov, Suriye, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

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