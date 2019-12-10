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Suriye konulu 14. Garantörler Toplantısı

NUR Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev, Suriye'nin kuzeydoğusu ve kuzeybatısındaki gayrimeşru ABD varlığının Suriye'nin doğal kaynaklarını suistimal ettiğini belirtti.

10.12.2019 13:56 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:56Suriye konulu 14. Garantörler Toplantısı
NUR Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev, Suriye'nin kuzeydoğusu ve kuzeybatısındaki gayrimeşru ABD varlığının Suriye'nin doğal kaynaklarını suistimal ettiğini belirtti.
Lavrentiev, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Suriye konulu 14. Garantörler Toplantısı çerçevesinde yaptığı açıklamada, İdlib'de ateşkesin sadece ılımlı muhaliflerle, tek çözümün siyasi çözüm olduğuna inananlarla olabileceğini, askeri çözüme inananlarla ateşkesin kabul edilemeyeceğini söyledi.
Lavrentiev ayrıca "Suriye'nin kuzeydoğusu ve kuzeybatısındaki gayrimeşru ABD varlığı Suriye'nin doğal kaynaklarını suistimal ediyor." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında varılan mutabakata göre güvenli bölgenin Rasulayn ile Tel Abyad arasındaki 100-120 kilometre olduğunu dile getiren Lavrentiev, "Hepsi bu. Bunun genişlemesi iyi bir şeye hizmet etmez." dedi.
"Kürt-Suriye diyaloğu" konusunun yeterince zor bir konu olduğunun altını çizen Lavrentiev, "Ancak bu (diyalog) ilerliyor. Bu müzakere sürecinin söylemek için daha erken olan çeşitli nüanslar mevcut. Buna yine de belli bir ortak zemini bulmayı başarıyoruz." ifadelerini kullandı.
Lavrentiev, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile Anayasa Komitesinin çalışmasında siyasi sürecin ilerlemesi için ne yapabileceklerini konuşacaklarını sözlerine ekledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Vladimir Putin, Suriye, Güncel

Kaynak: AA

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