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Suriye konulu 14'üncü Astana görüşmeleri başladı

Suriye iç savaşına çözüm için yapılan Astana görüşmelerinin 14'üncüsü bugün Nur Sultan'da başladı.

11.12.2019 16:53 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:58Suriye konulu 14'üncü Astana görüşmeleri başladı
iç savaşına çözüm için yapılan görüşmelerinin 14'üncüsü bugün Nur Sultan'da başladı.

Suriye'de devam eden iç savaşa çözüm bulmak amacıyla yapılan Astana görüşmeleri, , Rusya ve İran heyetlerinin 'ın başkenti Nur Sultan'a gelmesi ile bugün başladı. İkili ve üçlü olarak gerçekleştirilen basına kapalı toplantılar 2 gün sürecek.

Kazakistan Dışişleri Bakanı Shohrat Kuryshev, Suriye müzakerelerinin 15. turunun 2020 baharında yapılacağını bildirdi. Kuryshev "Taraflar, Astana formatının gözlemcisi olarak Ürdün, Irak ve Lübnan heyetlerinin yapıcı katılımlarından dolayı memnuniyetlerini belirterek, Nur Sultan'da ev sahipliği yapan Kazak makamlarına içten teşekkürlerini sundular. Bir sonraki Uluslararası Suriye Görüşmeleri'ni 2020 Mart'ında yapmaya karar verdik" dedi. - NURSULTAN

Kazakistan, Türkiye, Astana, Suriye, Politika

Kaynak: İHA

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