Suriye, koronavirüs nedeniyle sınır kapılarını kapattı

Suriye , ülkede ilk koronavirüs (Covid-19) vakasının görülmesinin ardından Lübnan ve Ürdün ile sınır kapılarını kapattı.

Suriye Sağlık Bakanlığı, ilk koronavirüs vakasını pazar günü geç saatlerde bildirdi. İlk vakanın ardından, kamuoyunda birçok ülke sınırlarını kapatmış ve uçuşları iptal etmiş olmasına rağmen virüsün Orta Doğu'da yaygınlaşabileceği endişesini artırdı. Suriyeliler, ilk vakanın bildirilmesinin ardından yetkililerin daha katı önlemlere başvuracakları korkusuyla, pazartesi günü gıda ve yakıt stoku için market ve benzin istasyonlarında yoğunluk oluşturdu. Hamidiyeh Çarşısı'ndaki esnaf, hükümetin aldığı karar doğrultusunda, kepenk kapattı.

Lübnan ve Ürdün ile sınır kapıları kapanırken, Şam Uluslararası Havaalanı da Moskova'dan yapılan son bir uçuşun ardından ticari trafiğe kapatıldı.

Son baskılarının yayınlayan devlet gazeteleri de artık internet üzerinden yayın yapacak.

Kaynak: DHA