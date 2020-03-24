Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Dünya ››Suriye, koronavirüs nedeniyle sınır kapılarını kapattı - Haberler

Suriye, koronavirüs nedeniyle sınır kapılarını kapattı

Suriye, ülkede ilk koronavirüs (Covid-19) vakasının görülmesinin ardından Lübnan ve Ürdün ile sınır kapılarını kapattı.

24.03.2020 11:58 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:58
Suriye, koronavirüs nedeniyle sınır kapılarını kapattı

Suriye , ülkede ilk koronavirüs (Covid-19) vakasının görülmesinin ardından Lübnan ve Ürdün ile sınır kapılarını kapattı.

Suriye Sağlık Bakanlığı, ilk koronavirüs vakasını pazar günü geç saatlerde bildirdi. İlk vakanın ardından, kamuoyunda birçok ülke sınırlarını kapatmış ve uçuşları iptal etmiş olmasına rağmen virüsün Orta Doğu'da yaygınlaşabileceği endişesini artırdı. Suriyeliler, ilk vakanın bildirilmesinin ardından yetkililerin daha katı önlemlere başvuracakları korkusuyla, pazartesi günü gıda ve yakıt stoku için market ve benzin istasyonlarında yoğunluk oluşturdu. Hamidiyeh Çarşısı'ndaki esnaf, hükümetin aldığı karar doğrultusunda, kepenk kapattı.

Lübnan ve Ürdün ile sınır kapıları kapanırken, Şam Uluslararası Havaalanı da Moskova'dan yapılan son bir uçuşun ardından ticari trafiğe kapatıldı.

Son baskılarının yayınlayan devlet gazeteleri de artık internet üzerinden yayın yapacak.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, Suriye, Lübnan, Ürdün, Dünya

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Dünya Manşet

Haberler

İspanya’da koronavirüs salgını sebebiyle son 24 saatte 512 ölüm yaşandı Haberler
İspanya'da koronavirüs salgını sebebiyle son 24 saatte 512 ölüm yaşandı
Koronavirüs çaresizliği! Bir ülke İtalya’yı alkol hırsızlığıyla suçladı Haberler
Koronavirüs çaresizliği! Bir ülke İtalya'yı alkol hırsızlığıyla suçladı
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa’da manşet oldu: Türklerin gizli silahı Haberler
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı
Avrupa ülkesinde, ikiden fazla insanın bir araya gelmesi yasaklandı Haberler
Avrupa ülkesinde, ikiden fazla insanın bir araya gelmesi yasaklandı
Sağlık çalışanının bu paylaşımı sosyal medyada kampanya başlattı Haberler
Sağlık çalışanının bu paylaşımı sosyal medyada kampanya başlattı
Sokağa inen asker, girdiği evlerde yaşlıları yatağında ölü buluyor Haberler
Sokağa inen asker, girdiği evlerde yaşlıları yatağında ölü buluyor
Kameralar önünde Trump’a korona şakası! Büyük korku yaşadı Haberler
Kameralar önünde Trump'a korona şakası! Büyük korku yaşadı
Bir ülkede daha koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
Bir ülkede daha koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Son Dakika Dünya Haberleri

13:55: TBMM'de 'nöbetçi bakan' uygulamasına 'koronavirüs' arası - Haberler 13:52: TRT 2 evleri kültür ve sanatla renklendiriyor - Haberler 13:52: Tiyatro oyuncusu, gösterilerinin gelirini sokak hayvanları için bağışlıyor - Haberler 13:50: AK Parti'li Bünül: "İnandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz" - Haberler 13:49: Kayıp uzman çavuşu arama çalışmaları 8. gününde - Haberler 13:44: Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 694'e yükseldi - Haberler 13:14: İtalya, Tunus'a tıbbi alkol taşıyan gemiye el koydu - Haberler 13:06: 65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı - Haberler 12:44: Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü? - Haberler 12:26: Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı 12:26: Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı - Haberler 11:26: Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü
Loading