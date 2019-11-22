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Suriye krizi Kazakistan'da tartışılacak

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Suriye Zirvesi'nin 10-11 Aralık'ta Nursultan'da yapılacağını açıkladı.

22.11.2019 12:35 | Son Güncelleme: 22.11.2019 12:40Suriye krizi Kazakistan'da tartışılacak
Dışişleri Bakanlığı, Zirvesi'nin 10-11 'ta Nursultan'da yapılacağını açıkladı.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Suriye krizi ile ilgili bir sonraki toplantının tarihini açıkladı. Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tleuberdi, Suriye ile ilgili bir sonraki toplantının 10 -11 Aralık tarihlerinde Nursultan'da gerçekleştirileceğini söyledi. Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Verşin, Aralık ayının ilk 10 gününde Nursultan'da Astana formatında bir toplantı yapılabileceğini dile getirmişti. Görüşmenin içeriği ile ilgili henüz açıklama yapılmadı. - NURSULTAN

Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan, Aralık, Suriye, Politika

Kaynak: İHA

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