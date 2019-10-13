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- Suriye Milli Ordusu askeri Tel Abyad'da ailesine kavuştu

- Suriye Milli Ordusu askeri Tel Abyad'da ailesine kavuştuTEL ABYAD - Suriye Milli Ordusu askeri, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Tel Abyad'da ailesi ile yıllar sonra bir araya geldi.

13.10.2019 18:53
- Suriye Milli Ordusu askeri Tel Abyad'da ailesine kavuştu
TEL ABYAD - Suriye Milli Ordusu askeri, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Tel Abyad'da ailesi ile yıllar sonra bir araya geldi.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad kontrol altına alındı. Suriye Milli Ordusu mensubu bir asker, terör örgütünden geri alınan Tel Abyad'daki ailesine yıllar sonra kavuştu. Askerin ailesine sarıldığı sıralarda duydu dolu anlar yaşandı.
- Suriye Milli Ordusu askeri Tel Abyad'da ailesine kavuştu

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Kaynak: İHA

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