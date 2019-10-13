Haberler » Güncel » Suriye Milli Ordusu askerleri Resulayn'da sivillerle bir araya geldi

Suriye Milli Ordusu askerleri Resulayn'da sivillerle bir araya geldi

Suriye Milli Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Resulayn'da sivillerle bir araya gelerek, taleplerini dinledi.

13.10.2019 18:51Suriye Milli Ordusu askerleri Resulayn'da sivillerle bir araya geldi
Suriye Milli Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Resulayn'da sivillerle bir araya gelerek, taleplerini dinledi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında kontrol altına alınan Resulayn'da SMO askerleri bölgede yaşayan sivillerle bir araya geldi. Resulayn'da yaşayan bir sivil, Suriye Milli Ordusu askerlerine saygı ve güven içinde bölgede yaşamaya devam etmek istediklerini ifade etti. SMO askeri ise, "Biz esir almak için gelmedik, ırkçı değiliz. Arap, Kürt, Müslüman, Hristiyan herkes aynı seviyede bizim için. Hedefimiz barış. Halkımız için her şeyi yapmaya hazırız" dedi.
Suriye Milli Ordusu askerinin sivillerden PKK sığınaklarını bildirmelerini istemesi üzerine siviller kendilerine yardımcı olmaya hazır olduklarını söylediler.
(İHA)

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:12 Akçakale'de Barış Pınarı Harekatı'na destek (3)
19:10 Antalya'da hafriyat ve sera atıklarının döküldüğü alanda yangın
19:10 İYİ Parti heyeti Akçakale'de
19:09 Düğün konvoyundaki tır, otomobile çarptı: 3 yaralı
19:07 Tel Abyad ilçe merkezi terörden kurtarıldı (2)
19:04 Tel Abyad ilçe merkezi terörden kurtarıldı (3)
19:03 - TBMM Başkanı Şentop: "Arakan'da barış ancak topraklarını terk eden Rohingyaların geri dönmeleri...
13.10.2019 19:15:42