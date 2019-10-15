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Suriye Milli Ordusu askerleri Şanlıurfa'ya gönderildi

Suriye Milli Ordusu askerleri Şanlıurfa'ya gönderildiKİLİS - Suriye Milli Ordusu askerleri otobüslerle Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Kilis üzerinden Şanlıurfa'ya hareket etti.

15.10.2019 19:08
Suriye Milli Ordusu askerleri Şanlıurfa'ya gönderildi
KİLİS - Suriye Milli Ordusu askerleri otobüslerle Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Kilis üzerinden Şanlıurfa'ya hareket etti.
Suriye'nin Azez ile Çobanbey ilçesinden yola çıkan Suriye Milli Ordusu askerleri, Kilis ve Elbeyli ilçesi üzerinden otobüsler ve tırlar üzerindeki askeri araçlar ve mühimmatları ile Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Şanlıurfa'ya hareket etti. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen sevkiyatların devam edeceği bildirildi.
Suriye Milli Ordusu askerleri Şanlıurfa'ya gönderildi

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Kaynak: İHA

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