Haberler » genel » Suriye Milli Ordusu askerleri Şanlıurfa'ya hareket etti

Suriye Milli Ordusu askerleri Şanlıurfa'ya hareket etti

Suriye Milli Ordusu askerleri Şanlıurfa'ya hareket ettiKİLİS - Kilis üzerinden, Suriye Milli Ordusu askerleri otobüslerle Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Şanlıurfa'ya hareket etti.

16.10.2019 18:46
Suriye Milli Ordusu askerleri Şanlıurfa'ya hareket etti
KİLİS - Kilis üzerinden, Suriye Milli Ordusu askerleri otobüslerle Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Şanlıurfa'ya hareket etti.
Suriye'nin Halep kentini bağlı Azez ile Çobanbey ilçesinden yola çıkan Suriye Milli Ordusu askerleri, Kilis ve Elbeyli ilçesi üzerinden otobüsler ve tırlar üzerindeki askeri araçlar ve mühimmatları ile Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Şanlıurfa'ya hareket etti. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen sevkiyatların devam edeceği bildirildi.
Suriye Milli Ordusu askerleri Şanlıurfa'ya hareket etti

Suriye Milli Ordusu, Şanlıurfa, Suriye, Kilis, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
20:46 Bakan Pekcan: "Çevre konusunda geç kalınmışlıkla beraber, alarm zillerinin artması aslında olumlu...
20:41 Bakan Kurum: "Poşet kullanımı yüzde 80 azaldı, hedefimiz yüzde 90 azaltmak"
20:38 Barış Pınarı Harekatı'na üniversite öğrencilerinden destek
20:34 Sınıra çok sayıda tank ve zırhlı araç sevk edildi
20:24 Gaziantep'teki oda, borsa ve STK'lardan Barış Pınarı Harekatı'na tam destek
20:05 İl Genel Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek
19:43 Konya'da Barış Pınarı Harekatı'na Türk bayraklı destek
16.10.2019 20:51:12