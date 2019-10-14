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Suriye Milli Ordusu askerlerinin Fırat'ın doğusuna sevki sürüyor

Suriye Milli Ordusu askerlerinin Fırat'ın doğusuna sevki sürüyorKİLİS - Suriye Milli Ordusu askerleri Kilis üzerinden Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Şanlıurfa'ya hareket etti.

14.10.2019 18:45
Suriye Milli Ordusu askerlerinin Fırat'ın doğusuna sevki sürüyor
KİLİS - Suriye Milli Ordusu askerleri Kilis üzerinden Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Şanlıurfa'ya hareket etti.
Azez ile Çobanbey'den yola çıkan Suriye Milli Ordusu askerleri, Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis'e ulaştı. Askerler daha sonra Kilis ve Elbeyli ilçesi üzerinden otobüsler ve tırlarla Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Şanlıurfa'ya hareket etti. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen sevkıyatların devam edeceği öğrenildi.
Suriye Milli Ordusu askerlerinin Fırat'ın doğusuna sevki sürüyor

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Kaynak: İHA

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