Haberler » Güncel » Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı'nda 71 şehit verdi

Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı'nda 71 şehit verdi

TEL Suriye Mili Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı kapsamında yürüttüğü operasyonlarda, 71 askerini şehit verdi.

17.10.2019 19:38Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı'nda 71 şehit verdi
TEL Suriye Mili Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı kapsamında yürüttüğü operasyonlarda, 71 askerini şehit verdi.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı, 9. gününde devam ediyor.
SMO, Tel Abyad ve Rasulayn kırsalında YPG/PKK'lı teröristlerle gün içinde girilen şiddetli çatışmalarda 7 şehit verdi. Yaralanan 20 SMO askeri tedavi altında alındı.
Böylece harekatın başından bu yana SMO'nun 71 askeri şehit olurken, 207 askeri yaralandı.

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:24 Genç kanoculardan Barış Pınarı Harekatı'na destek
20:23 ABD'li senatörlerin Türkiye'ye karşı hazırladığı yaptırım paketi açıklandı
20:22 İBB Meclisi'nden asker selamı
20:22 Guatemala'da sel ve toprak kaymaları
20:22 Teslim olan terörist, örgütün acımasız yüzünü anlattı
20:21 İBB MECLİSİ'NDEN MEHMETÇİĞE ASKER SELAMI
20:21 Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyaretleri
17.10.2019 20:24:46