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- Suriye Milli Ordusu, Köy Sakinleri Tarafından Sevinçle Karşılandı

- Suriye Milli Ordusu, köy sakinleri tarafından sevinçle karşılandıTEL ABYAD - Suriye Milli Ordusu askerleri, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad kırsalında terör örgütü PYD/PKK'dan kurtardığı Halava köyü sakinleri tarafından sevinçle karşılandı.

12.10.2019 15:19
- Suriye Milli Ordusu, köy sakinleri tarafından sevinçle karşılandı
TEL ABYAD - Suriye Milli Ordusu askerleri, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad kırsalında terör örgütü PYD/PKK'dan kurtardığı Halava köyü sakinleri tarafından sevinçle karşılandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Suriye Milli Ordusu, Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın 4. gününü başarı ile sürdürüyor. Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad kırsalında bulunan Halava köyünü PKK PYD terör örgütlerinden kurtardı. Köye giren birlikler Halava köyü sakinleri tarafından büyük sevinçle karşılandı. Suriye ordusundan bir asker halka "Gelin buraya hepimiz kardeşiz, sizi teröristlerden kurtarmayı geldik" ifadelerini kullandı. Halk ise askerin sözlerini büyük sevinçle karşıladı.
- Suriye Milli Ordusu, Köy Sakinleri Tarafından Sevinçle Karşılandı

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Güncel

Kaynak: İHA

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