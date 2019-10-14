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Suriye Milli Ordusu'ndan son 2 günde 7 asker şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda son iki günde teröristlerle girilen çatışmalarda harekata destek veren Suriye Milli Ordusu'ndan (SMO) 7 asker şehit oldu.

14.10.2019 21:40Suriye Milli Ordusu'ndan son 2 günde 7 asker şehit oldu
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda son iki günde teröristlerle girilen çatışmalarda harekata destek veren Suriye Milli Ordusu'ndan (SMO) 7 asker şehit oldu.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla TSK tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve SMO askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.
Suriye-Türkiye sınırındaki Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinin çeşitli noktalarında YPG/PKK'lılarla çatışmalar sürüyor.
Son iki gündeki operasyonlarda 7 SMO askeri şehit düştü, 51 asker yaralandı.
Harekatın başladığı 9 Ekim'den bu yana ise 23 SMO askeri şehit oldu, 108 asker yaralandı.
Barış Pınarı Harekatı'nda şu ana kadar 2 ilçe merkezi, 1 belde ve onlarca köy, terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarıldı.

Suriye Milli Ordusu, Suriye, Güncel

Kaynak: AA

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