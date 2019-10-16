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Suriye Milli Ordusu'ndan yaralı teröriste insani müdahale

Fırat Nehri'nin doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, çatışmalarda ele geçirdikleri yaralı bir kadın teröriste insani müdahalede bulundu.

16.10.2019 13:26Suriye Milli Ordusu'ndan yaralı teröriste insani müdahale
Fırat Nehri'nin doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, çatışmalarda ele geçirdikleri yaralı bir kadın teröriste insani müdahalede bulundu.
Sosyal medyaya yansıyan görüntüde, çatışmalarda yaralanan ve bacaklarına çok sayıda şarapnel parçası isabet eden teröriste, bir SMO askerinin yardım ettiği görülüyor. ??
Paylaşımda, SMO askerinin sargı beziyle teröristin bacaklarını tedavi etmeye çalıştığı anlar göze çarpıyor.
SMO, harekatın başından bu yana teröristlerle çatışmalarda 46 askerini şehit verdi, 136 SMO askeri yaralandı.

Barış Pınarı Harekatı, Suriye Milli Ordusu, Fırat Nehri, Güncel

Kaynak: AA

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