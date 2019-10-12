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- Suriye Milli Ordusu'ndan Yeni Grup Tel Abyad'a Vardı

- Suriye Milli Ordusu'ndan yeni grup Tel Abyad'a vardıTEL ABYAD - Suriye Milli Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı devam ederken, Suriye Milli Ordusu'ndan bir grup asker daha Tel Abyad'a vardı.

12.10.2019 11:37
- Suriye Milli Ordusu'ndan yeni grup Tel Abyad'a vardı
TEL ABYAD - Suriye Milli Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı devam ederken, Suriye Milli Ordusu'ndan bir grup asker daha Tel Abyad'a vardı.
Suriye Milli Ordusu, Fırat'ın doğusuna asker göndermeye devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordu, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte Fırat'ın doğusuna binlerce askerini göndermeye devam ediyor. Suriye Milli Ordusuna ait Al-Mottasem adlı askeri grup hazırlıklarını tamamlayarak Tel Abyad'a vardı.
- Suriye Milli Ordusu'ndan Yeni Grup Tel Abyad'a Vardı

Telabyad, Suriye, TSK, Güncel

Kaynak: İHA

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