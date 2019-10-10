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- Suriye Milli Ordusu Rasulayn'a İlerliyor

- Suriye Milli Ordusu Rasulayn'a ilerliyorTEL ABYAD - Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun dün başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ederken, Suriye Milli Ordusu Rasulayn'a doğru ilerliyor.

10.10.2019 15:31
- Suriye Milli Ordusu Rasulayn'a ilerliyor
TEL ABYAD - Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun dün başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ederken, Suriye Milli Ordusu Rasulayn'a doğru ilerliyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu, Suriye'nin kuzeyini terör örgütünden temizlemek için Barış Pınarı Harekatı'na dün başlamıştı. Türk askerleri ve Suriye Milli Ordusu bölgede ilerleyişini sürdürüyor. Bölgede bulunan bazı köyler alınırken, Suriye Milli Ordusu Resulayn'a doğru ilerliyor.
- Suriye Milli Ordusu Rasulayn'a İlerliyor

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, TSK, Güncel

Kaynak: İHA

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