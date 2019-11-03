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Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'da yolları temizliyor

Suriye Milli Ordusu (SMO), Rasulayn'da terör saldırıları sonucu yıkımın meydana geldiği sokak ve otoyolları temizliyor.

03.11.2019 16:26Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'da yolları temizliyor
Suriye Milli Ordusu (SMO), Rasulayn'da terör saldırıları sonucu yıkımın meydana geldiği sokak ve otoyolları temizliyor.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Rasulayn'da terör örgütü PKK/YPG saldırıları ilçedeki alt yapıya büyük zarar verdi. Bölgede güvenliği sağlayan SMO askerleri, iş makineleriyle ilçedeki sokak ve otoyolları temizleme çalışmalarına başladı. Molozlarla kapanan yolların temizlenmesinin ardından, otoyollar yeniden trafiğe açılacak.

Çalışmalar katılan bir SMO askeri yaptığı açıklamada, ilçede PKK/YPG'nin düzenlediği mayın ve topçu saldırıları sonucu binaların yıkılmasıyla molozların yolları kapattığını ve sokakların kullanılamaz hale geldiğini söyledi. - RASULAYN

Güncel

Kaynak: İHA

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